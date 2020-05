In deze Holsbeekse straten wordt het wegdek vernieuwd in asfalt of beton EDLL

30 mei 2020

13u26 1 Holsbeek Holsbeek gaat voor een totaal budget van 370.000 euro verschillende asfaltwegen vernieuwen. Daarnaast investeert het gemeentebestuur nog eens 63.000 euro in het onderhoud van de betonwegen.

De gemeente Holsbeek nam in haar meerjarenplan op dat ze extra budgetten zou uittrekken voor de vernieuwing en onderhoud van asfaltwegen. Die belofte wordt dit jaar nog waargemaakt. Voor een totaal budget van 370.000 euro gaat Holsbeek een tiental asfaltwegen in de gemeente vernieuwen. De volgende straten krijgen geheel of gedeeltelijk een nieuwe laag:

- Langestraat

- Peerse-Houwaartsebaan-Dries

- De Kluis - Hellegat - Kraaikant

- Groenstraat

- Dutselstraat

- Kortrijksebaan

- Berkendreef

Op de Dreef, Dunbergweg en Chartreuzenberg wordt eveneens een klein stukje asfalt geplaatst.

Betonwegen

Ook in het onderhoud van de betonwegen investeert de gemeente dit jaar. De pekvoegen tussen de betonvakken worden vernieuwd om te vermijden dat daar water insijpelt en schade veroorzaakt. oor deze voegvullingen is 63.000 euro uitgetrokken. De volgende betonwegen worden dit jaar aangepakt:

- Langestraat (met inbegrip van het fietspad)

- Broekem en Dries

- Suikerhoek, Dorp en Kraaikant

- Kratenberg

- Appelweg

- Houwaartsebaan

- Dutselhoek

- Smisstraat

- Asseltveld

- Meesbergpad

- Klein Langeveld.