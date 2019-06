Houten chalet gaat in vlammen op ADPW

11 juni 2019



In de Lindestraat in Holsbeek is dinsdagnamiddag een houten chalet in vlammen opgegaan. De Leuvense brandweer had de melding gekregen dat er een frietketel was ontploft. Eenmaal ter plaatse moesten zij vaststellen dat de houten chalet niet meer te redden viel. Het nabijgelegen huis liep dan weer geen schade op.