Holsbekenaar verkracht stiefdochter in auto na voetbalfeestje Kim Aerts

10 januari 2020

15u55 0 Holsbeek Een 53-jarige man uit Holsbeek is veroordeeld tot drie jaar cel voor de verkrachting van zijn stiefdochter op de terugweg van een voetbalwedstrijd. Het meisje was toen 15 jaar.

Het meisje werd in september 2015 door de familierechter gehoord in het kader van een lopende echtscheidingsprocedure tussen haar ouders. Tijdens dat gesprek maakte zij melding van zedenfeiten, die door haar stiefvader waren gepleegd in de nacht van 11 op 12 april van dat jaar. Die avond trok Wim L. naar een voetbalmatch van Antwerp op de Bosuil. Normaal zou zijn partner hem vergezellen, maar zij verkoos thuis te blijven. De dochter nam haar plaats in. Op restaurant met klanten van L. en tijdens de voetbalmatch vloeide de alcohol rijkelijk: wijn, cava en gin-tonic. Op terugweg naar Holsbeek hield L. halt op een parking. Hij vertelde zijn stiefdochter dat zij hem wel mocht bedanken voor het avondje uit. De beklaagde trok haar kleren uit en vergreep zich aan haar in de auto. Volgens raadsman Jef Vermassen, die L. verdedigde, was het slachtoffer stomdronken en was ze in haar nopjes dat haar stiefvader “met haar wilde showen”. De beklaagde betwistte de feiten maar hij kon de rechtbank niet overtuigen. Tijdens een polygraaftest vertoonde hij leugenachtige reacties op vragen of hij ooit seksuele contacten met zijn stiefdochter had gehad. Het slachtoffer en haar vader stelden zich burgerlijke partij en kregen samen een morele schadevergoeding van 9.000 euro. Wim L. verhuisde recent naar Bonheiden.