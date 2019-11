Holsbeekse tienerwerking groot succes in herfstvakantie ADPW

01 november 2019

18u55 0

De jeugddienst van Holsbeek organiseert elke schoolvakantie een tienerwerking met activiteiten voor de Holsbeekse tieners. Dit jaar gingen meer dan 170 jongeren mee zwemmen in Aqualibi, springen in het trampolineparadijs Jumpsquare of paintballen in Aarschot. De populairste attractie was de uitstap naar de Halloweendag in Walibi op 31 oktober.

“Onze tienerwerking is een groot succes tijdens de korte schoolvakanties. We zien vaak dat ouders hun kinderen op de vier activiteiten mee sturen. Op deze manier doen ze coole dingen, zonder dat ouders zich zorgen erover moeten maken. De kinderen stappen op de bus en de ouders zijn gerust. Daarnaast organiseerde ook ons Herfstplein (Speelpleinwerking) heel wat activiteiten waar kleuters en kinderen zich konden amuseren”, zegt schepen van jeugd Bram Van Baelen.