Holsbeek wil horeca hart onder de riem steken

11 mei 2020

15u08 0 Holsbeek Het schepencollege van Holsbeek wil de horeca-uitbaters aanzetten om aanwezig te zijn op het Facebookevenement #cheersfortheheroes. Het opzet? Op 16 mei, nationaal, samen het glas heffen op de ‘heroes’ in de coronacrisis.

Je kan zelf een aperitief-box samenstellen die de horeca-uitbater aanbiedt op het ‘cheersfortheheroes’ platform. “Deze worden dan aan huis geleverd of kunnen afgehaald worden in de plaatselijke horecazaak”, klinkt het. “Bestellen en betalen gebeurt enkel via dit platform en per bestelling gaat er 3 euro naar een goed doel. Op 16 mei klinken we samen tijdens het nationaal aperitiefmoment.”