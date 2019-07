Holsbeek wil ANPR-schild, maar weigert om straten af te sluiten voor sluipverkeer ADPW

05 juli 2019

16u29 0 Holsbeek De gemeente Holsbeek wil graag een ANPR-schild optrekken om zo inbrekers te kunnen klissen en snelheidsduivels te pakken. Al willen ze niet zo ver gaan als Bierbeek dat in de hele ANPR-kwestie een hele hoop straten heeft afgesloten voor sluipverkeer. “Dat is het probleem gewoon verschuiven en daar doen wij niet aan mee”, zegt burgemeester Hans Eyssen (CD&V).

Enkele weken geleden besloot Bierbeek om een ANPR-camera te plaatsen in de Panoramalaan/Koning Albertlaan. Vanaf september zal verkeer zonder doorgangsvergunning op weekdagen tussen 7 en 9 uur en tussen 16 en 18 uur verboden zijn. Enkel personen die in een bepaalde perimeter wonen of er om een specifieke reden moeten passeren, kunnen een doorgangsvergunning aanvragen. De stad Leuven vreest voor toenemend sluipverkeer in Kessel-Lo tussen de Tiensesteenweg en de Diestsesteenweg. Ook Eyssen volgde deze situatie op de voet. “Ik vind het niet correct wat Bierbeek doet. Veel van onze inwoners werken op het bedrijventerrein in Haasrode en moeten nu rondrijden via de E314 en Leuven. Ook in Holsbeek is er erg veel sluipverkeer, maar we kunnen toch niet allemaal alle straten gaan afsluiten? Heel wat mensen hebben al aan mij gevraagd of ze geen privéstraat konden krijgen, maar als je dat toelaat heb je op den duur geen openbare weg meer en verplaats je het probleem alleen maar”, meent Eyssen.

Geen afsluiting van straten in Holsbeek dus. “Wij zijn met de hele politiezone Lubbeek aan het kijken of we een ANPR-schild gaan zetten rond de zone (Bierbeek, Boutersem, Holsbeek en Lubbeek). Het is de bedoeling dat er dan camera’s op de invalswegen komen te staan. Maar niet om te controleren op sluipverkeer, maar om extra te controleren op inbraken en verkeersinbreuken en geseinde wagens. En als het technisch haalbaar is, kunnen we ook op snelheid controleren. Maar zo ver is het nog niet”, vertelt Eyssen.

Probleem bij overheid

Daarmee is de discussie over het veelvuldige sluipverkeer in Holsbeek echter nog niet van de baan. “Het probleem ligt bij de overheid. Zij moeten het verkeer op de autosnelwegen en de gewestwegen vlot laten verlopen. Het verkeer op steenwegen moet voor doorsluizing dienen. Dan moeten er ook geen sluipwegen worden genomen. We proberen het niet te gemakkelijk te maken voor het verkeer in Holsbeek. Er staan heel wat verkeersremmers zodat de mensen zich aan de snelheid houden”, zegt Eyssen, die de deur voor een Bierbeek-scenario toch op een kiertje laat. “Als álle gemeentes beslissingen zoals Bierbeek nemen, zullen wij niet achterblijven. Maar laat ons hopen dat het zo ver niet moet komen”, besluit Eyssen.