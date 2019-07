Holsbeek wil afschaffing Mobiscore ADPW en KAR

08 juli 2019

15u11 0 Holsbeek De gemeente Holsbeek heeft een motie ingediend om met onmiddellijke ingang de Mobiscore te laten intrekken.

Een Mobiscore is een score van een huis of perceel waarmee wordt ingeschat hoe goed voorzieningen te voet of met de fiets bereikbaar zijn op die locatie. Iedereen met een adres in Vlaanderen kan er zijn huis of appartement opsnorren en krijgt een persoonlijke score op 10. Hoe hoger je score, hoe beter en hoe duurzamer je woning gelegen is.

“Of we willen tenminste een aanpassing van de parameters zodat niet enkel op steden gefocust wordt, maar ook op de kernen van de buitengemeenten”, zegt burgemeester Hans Eyssen (CD&V). De Mobiscore, door de Vlaamse overheid vorige maand in het leven geroepen, is niet alleen een doorn in het oog van een landelijke gemeente zoals Holsbeek. Peter Reekmans uit Glabbeek, burgemeester zo’n ander landelijke gemeente, liet eerder al weten de Mobiscore juridisch te willen aanvechten.

Holsbeek zal de motie overmaken aan de uittredende Vlaamse Regering en aan de Vlaamse informateur Bart De Wever en de partijen die gaan onderhandelen over de vorming van een nieuwe Vlaamse Regering.

Meer middelen

Tegelijkertijd vraagt de gemeente Holsbeek in dezelfde motie aan de Vlaamse overheid meer middelen voor het platteland. Ze willen ook beter openbaar vervoer en ondersteuning om meer open ruimte te behouden. “De Vlaamse overheid moet meer aandacht hebben voor dorpen zoals Holsbeek. We willen een correcte verdeling van centen tussen steden en dorpen, en ook betere busverbindingen in plaats van de verantwoordelijkheid door te schuiven naar de burgers via de mobiscore”, zegt burgemeester Hans Eyssen (CD&V) die met het voorstel op de proppen kwam. De gemeente onderschrijft het Plattelandscharter, dat vorige maand opgesteld werd door het Congres van de Vlaamse Plattelandsgemeenten. Het charter omvat drie eisen. Ten eerste meer financiële slagkracht voor plattelandsgemeenten door het Gemeentefonds te herzien en door de diensten die de open ruime biedt aan stadsbewoners te waarderen en financieren. Daarnaast is er ook vraag naar ondersteuning bij dorpskernversterking om de open ruimte in stand te houden en oplossingen te bieden voor de sociale verdringing op het platteland. Ten slotte wil men via het charter beter openbaar vervoer op het platteland en een ruimtelijk beleid met duurzame ontwikkelingsmogelijkheden.