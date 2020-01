Holsbeek organiseert cursus om afval te vermijden ADPW

10 januari 2020

De gemeente Holsbeek organiseert een workshop ‘Zero Waste’, om afval te vermijden.

“Ook afval sorteren en vuilniszakken meegeven met de ophaaldienst kost energie en is niet voor alles haalbaar. Afval vermijden is zonder twijfel de beste strategie. En waarom zeggen we niet nee tegen de plastiekgekte met een voorraadje herbruikbare groentenzakjes?", zo klinkt het bij de gemeente Holsbeek.

Lesgeefster Lisbet Willems heeft tal van dergelijke praktische en haalbare tips voor jou. Beter, Anders en Minder is haar motto. De workshop vindt in de polyvalente zaal in de Gravenstraat plaats op donderdag 20 februari van 19.30 tot 21.30 uur. Deelname kost 11 euro. Verplicht inschrijven gebeurt via Vormingplus Oost-Brabant (www.vormingplusob.be of via 016 52 59 00).