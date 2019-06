Holsbeek krijgt gesprek met Febelfin: komt er dan toch opnieuw een bankautomaat? ADPW

15 juni 2019

20u34 1 Holsbeek De bewoners van Nieuwrode zitten al zo’n half jaar zonder bankautomaat en dat zorgt voor veel problemen. Niet alleen moeten ze tien kilometer verder gaan om geld af te halen, maar er is ook nog eens slechte ontvangst van Telenet in Nieuwrode waardoor er op de markt niet met Bancontact betaald kan worden. Burgemeester Hans Eyssen (CD&V) geeft aan dat Febelfin zich bewust is van de problematiek en dat er binnenkort een gesprek gepland staat.

Geert Landerloos van Eetcafé Buurthuis in het centrum van Nieuwrode, startte een petitie op die meer dan 2.000 keer getekend werd. Straffe kost als je weet dat er in Nieuwrode maar 2.800 mensen wonen. “De bank van BNP Paribas Fortis heeft aan zijn klanten laten weten dat ze gingen sluiten en dat ze voortaan geld konden afhalen aan hun filiaal in Bekkevoort. Toen ook heel wat marktkramers begonnen te klagen, heb ik besloten dat ik iets wilde doen voor het dorp Nieuwrode. Nu worden mensen gedwongen om naar Aarschot, Linden, Tielt-Winge of Wezemaal te gaan en dat kan toch niet de bedoeling zijn. Er wonen redelijk veel oudere mensen in Nieuwrode en voor hen is het echt geen sinecure om eventjes naar Aarschot te gaan om simpelweg wat geld af te halen. In plaats van 50 euro af te halen, halen ze al vlug 200 euro of meer af. Voer voor inbrekers is het, en de plaatselijke handel lijdt er ook onder”, meent Landerloos.

Handig is het alvast niet, aangezien er in de hele gemeente Holsbeek enkel nog een bank van Crelan in het dorp is en de niet-leden tot aan het Gouden Kruispunt moeten om geld te kunnen afhalen. En dat terwijl er in Holsbeek toch zo’n 10.000 mensen wonen. “Enkel de klanten van Crelan kunnen aan het loket nog geld gaan afhalen. Maar dan moet je rekening houden met de kantooruren. We gaan terug in de tijd”, vindt Geert. “Dan komt er nog bij dat er op de markt van Nieuwrode een erg slechte ontvangst is van Telenet, waardoor de mensen die bij Telenet zitten niets met Bancontact kunnen kopen op de markt”, vult Nancy Peeters aan.

Ook burgemeester Hans Eyssen (CD&V) ondertekende de petitie en hoopt dat de bankensector een oplossing voorziet. “Ik ijver voor een minimale dienstverlening en heb dan ook verschillende instanties aangeschreven en daar is ondertussen reactie op gekomen. Zo heb ik brieven gekregen van Kris Peeters en Alexander De Croo. Peeters heeft zijn administratie de opdracht gegeven om de geldautomaten in landelijke gebieden te verzekeren. En ook Febelfin heeft laten weten dat zij zich bewust zijn van de problematiek. Binnenkort komt er een afspraak met Febelfin, maar dé oplossing is er nog zeker niet. De realiteit is dat banken vandaag de dag individueel beslissen of ze geldautomaten plaatsen en waar”, meent Eyssen.

Mogelijks komt er wel een oplossing voor het Telenet-probleem. “Er hangen op dit moment enkel antennes van Proximus in de kerk van Nieuwrode. Maar er is recent contact geweest met Telenet. Nu moeten we kijken of er nog plek is om een antenne van Telenet op te hangen”, vertelt Eyssen.