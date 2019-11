Holsbeek is diervriendelijke gemeente ADPW

20 november 2019

De gemeente Holsbeek onderschrijft de beginselverklaring ‘diervriendelijke gemeente’, die opgesteld werd door de provincie Vlaams-Brabant. De gemeenteraad keurde deze beginselverklaring goed in de raadszitting van 19 november.

“De gemeente houdt in haar beleid rekening met het welzijn van de mensen, maar ook met het dierenwelzijn. Zo heeft de gemeente een schepen bevoegd voor dierenwelzijn, stelt ze huisdierstickers ter beschikking die voor de hulpdiensten duidelijk maken dat er in de woning huisdieren aanwezig zijn, en geeft de gemeente alleen toelating voor geluidsarm vuurwerk, gedurende een half uur in de Nieuwjaarsnacht. De gemeente ziet strikt toe op de regelgeving rond dieren op kermissen en in circussen”, klinkt het.

De beleidsnota 2019-24 van de bestuursploeg heeft een apart luik over dierenwelzijn. Ook dieren zijn thuis in Holsbeek. Het gemeentebestuur wil een samenleving die respectvol omgaat met dieren, zoals het ook van de baasjes verwacht respectvol om te gaan met de omgeving.

“Voor baasjes van honden gaat de gemeente op zoek naar een locatie voor een hondenlosloopzone. Ze voert een zwerfkattenbeleid (sterilisatie), en werkt samen met een erkend dierenasiel. De gemeente zal streng optreden indien vastgesteld zou worden dat mensen thuis onverdoofde (rituele) slachtingen doen. De politiezone Lubbeek heeft twee inspecteurs beschikbaar als aanspreekpunt voor dierenwelzijn”, zo klinkt het.