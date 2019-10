Holsbeek huldigt inwoner Irena, die met haar schilderij het Rijksmuseum in Amsterdam haalde ADPW

25 oktober 2019

11u22 1 Holsbeek De gemeente Holsbeek heeft donderdag haar 71-jarige inwoner Irena Degryse in de bloemetjes gezet. Haar zelfportret viel deze zomer te bewonderen in het Amsterdamse Rijksmuseum. Een fantastische prestatie, aangezien haar prent gekozen werd uit 8.000 inzendingen, om zo het 350-jarige overlijden van Rembrandt in de verf te zetten. Dat gebeurde in de tijdelijke expositie ‘Lang Leve Rembrandt’, die tot 15 september liep.

Haar eerste zelfportret in olieverf ooit had al een prominente plaats in de woonkamer gekregen toen plots een e-mail van het Nederlandse Rijksmuseum in de mailbox viel. “Ze vroegen om mijn werk eigenhandig over te brengen naar Amsterdam om het tentoon te stellen. Ik heb het eerst nog moeten inkaderen”, zo doet Irena haar verhaal uit de doeken. “Sinds vier jaar volg ik les aan de Hagelandse Academie in Aarschot waar ik mijn zelfportret schilderde aan de hand van een foto. Tegelijkertijd liep de wedstrijd van het Rijksmuseum die kaderde in het 350-jarige overlijden van Rembrandt, waar ik sowieso al fan van ben. Het was op initiatief van mijn lerares dat ik heb deelgenomen. Het is een clair-obscur portret, een techniek die Rembrandt ook vaak hanteerde. Het paste helemaal in het plaatje van de wedstrijd gok ik. Ik heb nooit echt een uitleg gekregen waarom ze precies voor mij gekozen hebben.”