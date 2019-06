Holsbeek hernieuwt intentie om werk te maken van gezondere inwoners ADPW

25 juni 2019

Het lokale bestuur van Holsbeek hernieuwt zijn intentie om werk te maken van gezondere inwoners. Dat doet het bestuur door het charter ‘Gezonde Gemeente’ opnieuw te ondertekenen. Met de ondertekening engageert Holsbeek zich om tijdens de legislatuur 2019-2024 inwoners te stimuleren om gezond te leven in een gezonde omgeving.

In 2013 ondertekende het toenmalige bestuur van Holsbeek een eerste keer het charter ‘Gezonde Gemeente’. Op 22 juni zette schepen Anne Van Goidsenhoven (Open Vld) haar handtekening opnieuw onder het charter. “Door het charter Gezonde Gemeente opnieuw te ondertekenen, tonen we dat gezond leven in een gezonde omgeving een belangrijk thema is voor Holsbeek. We willen dat de gezonde keuze hier de meest makkelijke keuze wordt”, zegt Van Goidsenhoven.

In samenwerking met lokale organisaties, verenigingen en Logo Oost-Brabant geeft Holsbeek zo niet alleen uitvoering aan de eigen lokale ambities. Het lokaal bestuur helpt tegelijk mee aan de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen en de internationale duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.