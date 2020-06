Holsbeek dient bezwaar in tegen aanvraag windturbines in Aarschot: “Het is onze plicht om die waardevolle landschappen te bewaren in hun historische en natuurlijke staat” Joris Smets

11 juni 2020

15u11 0 Holsbeek Burgemeester van Holsbeek Hans Eyssen (CD&V) dient samen met alle gemeenteraadsleden van CD&V Holsbeek en Open Vld Holsbeek een bezwaarschrift in tegen de bouw van twee hoge windturbines in Aarschot. De aanvraag gaat over windturbines met een wiekhoogte van 180 meter. Ter vergelijking: dat is 5 keer zo hoog als de toren van het kasteel van Horst. “Hoge windturbines zijn niet op hun plaats in een windarme, dichtbevolkte en landschappelijk waardevolle regio als het noordelijk Hageland”, zegt Eyssen.

Het Holsbeekse gemeentebestuur hecht veel belang aan het behoud van de waardevolle landschappen in de gemeente. “We verdedigen dat ongeschonden en natuurlijke landschap al twintig jaar consequent”, zegt burgemeester van Holsbeek Hans Eyssen (CD&V). “Zo weigerde de gemeente al verschillende keren de plaatsing van storende masten. Ook bij de bouw van het crematorium Hofheide gaf de gemeente de uitdrukkelijke richtlijn mee dat er geen hoge schoorsteen mocht te zien zijn.”

Groene energie

De burgemeester en gemeenteraadsleden zijn voorstander van hernieuwbare energie, en zetten zich daar ook voor in. “De gemeente investeert in windenergie op zee en op plaatsen die wèl geschikt zijn”, zegt Eyssen. “Nu al wordt 46 % van het elektriciteitsverbruik in de gemeente Holsbeek gedekt door haar aandeel in de groene energie die Aspiravi produceert. Daarnaast heeft een kwart van de woningen in Holsbeek al zonnepanelen op het dak en daarmee is de gemeente een van de koplopers in Vlaams-Brabant. De gemeente plaatst zelf ook zonneboilers en zonnepanelen op de gemeentelijke gebouwen en koopt zelf 100 % groene energie aan voor alle gemeentegebouwen en voor de openbare verlichting.”

Windturbines

De aanvraag gaat over windturbines met een wiekhoogte van 180 m (193 m boven zeeniveau). Ter vergelijking: dat is 5 keer zo hoog als de toren van het kasteel van Horst. “Hoge windturbines zijn evenwel niet op hun plaats in een windarme, dichtbevolkte en landschappelijk waardevolle regio als het noordelijk Hageland”, stelt Eyssen. “De Hagelandse heuvels liggen slechts op een goeie 60 meter boven zeeniveau. De draaicirkel van de wieken zou dus volledig boven de heuvels uittorenen. Met name ook in de beschermde landschappen ‘Omgeving van het kasteel van Horst’ en ‘Wingevallei en omgeving van de pastorie van Sint-Pieters-Rode zouden deze windturbines opdoemen achter het kasteel van Horst. Het zwaarst zou de impact zijn op de wijk Het Rot in Nieuwrode, die op minder dan 3 km van de voorgestelde inplantingsplaats ligt.”

“Naast het landschap zijn er ook andere bezwaren”, zegt Eyssen. “De inplantingsplaats ligt in de aanvliegroute van Zaventem. Windturbines zijn daar niet op hun plaats omwille van de veiligheid van de vliegtuigen én van de omwonenden. Daarnaast is er ook geen milieueffectrapport opgemaakt. Er zijn ook perfecte alternatieven voorradig: door het zelfde terrein te benutten voor zonnepanelen kan je een aanzienlijk hogere jaarlijkse productie van hernieuwbare energie realiseren dan het voorgestelde project met windturbines. Het is onze plicht om die waardevolle landschappen te bewaren in hun historische en natuurlijke staat, voor onszelf, voor de mensen die hier na ons zullen wonen, en ook voor de velen die hier wandelend of fietsend komen genieten van dat landschap.”