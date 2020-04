Holsbeek blijft in zijn kot: jeugdverenigingen gaan de strijd aan met elkaar op Facebook JSL

15 april 2020

14u58 0 Holsbeek Het gaat er strijdlustig aan toe in tijden van corona in Holsbeek. De jeugdraad organiseert in de tweede week van de paasvakantie een wedstrijd waar de verschillende jeugdverenigingen het in een dagelijkse opdracht tegen elkaar opnemen.

De Facebookpagina ‘Holsbeek blijft in zijn kot!’ is een groot succes. De jeugdraad organiseert, samen met de jeugdverenigingen in Holsbeek, een wedstrijd waar alle leden van de verschillende jeugdverenigingen aan kunnen deelnemen. Bij elke individuele inzending verdient een jeugdvereniging een punt. Er wordt gestreden voor een fantastische activiteit, georganiseerd door de jeugdraad, op het zomerkamp van de winnende jeugdvereniging. Gisteren werden de potten en pannen uit de kast gehaald voor een opdracht waarbij er een gerecht moest worden gemaakt dat begint met de letters van je naam. Vandaag is het de beurt aan de ‘Shoechallenge’ en de ‘bal-in-de-rugzak challenge’. Bram Van Baelen, schepen van jeugd in Holsbeek, verzekert ons dat mochten de zomerkampen toch niet doorgaan, de gewonnen prijs geldig blijft voor in de toekomst.

