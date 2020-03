Holsbeek behoudt buslijn 310 JSL

02 maart 2020

16u22 0 Holsbeek Het gemeentebestuur van Holsbeek is er na lange discussies met De Lijn in geslaagd de buslijn 310 te behouden voor de toekomst. De Lijn had oorspronkelijk andere plannen voor de buslijn, maar deze zijn nu niet meer aan de orde dankzij het college van burgemeester en schepenen in Holsbeek.

Twee jaar geleden legde De Lijn aan de gemeente Holsbeek een hervormingsplan voor de buslijnen voor, waarin lijn 310 nog slechts zou rijden vanuit Aarschot tot Holsbeek-Dorp (aan de Sportschuur). Ook ’s avonds na 22 uur en op zondag zou lijn 310 niet meer rijden. Vanuit Holsbeek-Dorp zou er een verbinding komen met de stadslijnen naar Leuven.

Onaanvaardbaar

Het college van burgemeester en schepenen liet aan de Lijn weten dat een dergelijke ‘knip’ absoluut niet aanvaardbaar was. De deelgemeenten Kortrijk-Dutsel, Sint-Pieters-Rode en Nieuwrode zouden op die manier geen verbinding meer hebben naar Leuven. Vanuit Holsbeek-Plein zou men ook geen verbinding meer hebben met het gemeentehuis of de bibliotheek in Kortrijk-Dutsel. Burgemeester en schepenen drongen sterk aan bij De Lijn om in elk geval de lijn 310 vanuit Leuven door alle woonkernen van de gemeente tot in Aarschot te behouden. Dat is de eerste prioriteit voor het bestuur. In aanvulling daarop kunnen een aantal lijnbussen dan vanaf de Hulsberg doorrijden tot in Holsbeek-Dorp.

Hertekend

De Lijn is op deze vragen van de gemeente ingegaan, en heeft de plannen hertekend zodat lijn 310 behouden blijft. Op uitdrukkelijke vraag van de gemeente zijn in het laatste voorstel ook de avondbussen behouden. De bussen op zondag zijn voor De Lijn te weinig rendabel om ze te kunnen behouden na december 2021, wanneer ze de nieuwe planning in werking zou laten treden. Het aantal reizigers ligt op zondag erg laag. De gemeente blijft pleiten voor het behoud van de buslijn op zondag. Ook de uitbreiding van de nachtbus tot Nieuwrode en Aarschot blijft een vraag vanuit de gemeente. Intussen is het gemeentebestuur blij met het behoud van lijn 310 en met de bijkomende bussen tussen Leuven en Holsbeek-Dorp.