Herstellingswerken tot 4 september in Groenstraat, Dutselstraat en Kortrijksebaan JSL

25 augustus 2020

11u24 0 Holsbeek Vanaf vandaag tot vrijdag 4 september voert een aannemer herstellingswerken uit aan het wegdek in de Groenstraat, Dutselstraat en Kortrijksebaan in Holsbeek. De scheuren in het asfalt worden gedicht.

De werken worden uitgevoerd met een mobiele werf en per weghelft, zodat verkeer steeds mogelijk blijft. Het dichten van de scheuren is het eerste deel van de herstellingswerken, later dit jaar volgt nog een overlaging. “Het asfalt in deze drie straten is respectievelijk 17, 14 en 11 jaar oud”, aldus burgemeester Hans Eyssen. “Het is normaal dat er op zo’n weg met druk verkeer na een goede 10 jaar de eerste barsten te zien zijn. Het is belangrijk dan tijdig beperkte herstellingswerken te doen, om te vermijden dat het asfalt volledig kapot gaat. Op die manier kan het wegdek met relatief weinig kosten tien jaar langer meegaan.”