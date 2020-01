Hernieuwde dorpskern Nieuwrode zorgt voor meer verkeersveiligheid en toegankelijkheid Joris Smets

29 januari 2020

13u07 5 Holsbeek Het nieuw aangelegde dorp van Nieuwrode kan rekenen op tevredenheid bij de inwoners. Voornamelijk de directie van de Vrije Basisschool Klim-Op is positief over de veranderingen op vlak van verkeersveiligheid en toegankelijkheid van de dorpskern.

De werken in Nieuwrode dorp zijn in november 2017 gestart en lopen nu ten einde. “Het waren ingrijpende werken en dat heeft tijd nodig”, stelt burgemeester Hans Eyssen (CD&V). “Er is bewust gekozen voor een fasering van de werken om de bereikbaarheid van het dorp zo goed mogelijk te houden, daarom heeft het iets langer geduurd. Het is allemaal heel goed verlopen en ik ben bijzonder tevreden van de aannemer.”

Suggesties ter harte genomen

Directeur van de Vrije Basisschool Klim-Op Kim Geens is eveneens een tevreden man. “De gemeente heeft een aantal jaar geleden een rondvraag gedaan inzake verkeersveiligheid en toegankelijkheid, en ze hebben onze suggesties ter harte genomen. De werken zijn zo goed als gedaan en een nieuw zebrapad, verkeerslichten en de Kiss&Ride aan de schoolpoort zorgen voor veel meer verkeersveiligheid en toegankelijkheid.”

Ook de lokale handelaars reageren tevreden op de heropwaardering van de dorpskern en de hernieuwde toegankelijkheid die dit met zich meebrengt.