Herman Theys (Groen) wordt nieuwe schepen in Holsbeek Joris Smets

27 februari 2020

14u51 0 Holsbeek Herman Theys (Groen) neemt het stokje over van Annelies Vander Bracht in Holsbeek. Hij wordt de nieuwe schepen van milieu, verkeer, cultuur, toerisme en internationale samenwerking.

Afgelopen donderdag was voor Herman Theys (Groen) de eerste vergadering als lid van het schepencollege. Op dinsdag 18 februari, de dag voor zijn 65ste verjaardag, legde Theys de eed af als schepen in opvolging van Annelies Vander Bracht. Die opvolging binnen de partij Groen was al afgesproken bij de start van de nieuwe bestuursploeg vorig jaar. Annelies Vander Bracht was schepen van 1999 tot 2006 en van 2015 tot nu, en is na een rijk gevuld politiek leven in Holsbeek stilaan aan afbouwen toe. Ze blijft wel lid van de gemeenteraad. Herman Theys is gemeenteraadslid sinds 2007. Hij werkte al een tijdje als een geoliede tandem met Annelies, en neemt nu met volle moed de taak over. In de taakverdeling binnen het schepencollege neemt hij de domeinen van Annelies Vander Bracht over als schepen van milieu, verkeer, cultuur, toerisme en internationale samenwerking.