Heraanleg Leuvensebaan gaat van start ADPW

30 december 2019

17u48 0

De gemeente Holsbeek start na de winter aan de volledige heraanleg van de Leuvensebaan deel 3, van de Oude Daalputstraat tot het IJzeren Kruis. Ondergronds komt er een nieuwe, gescheiden riolering. De oude weg wordt vervangen door een nieuwe, moderne en verkeersveilige infrastructuur met voet- en fietspaden, zoals op de beide andere delen van de Leuvensebaan al gebeurd is.

Ook een kleine zijstraat, de Kaeystraat, wordt als deel van dit project volledig vernieuwd. Langs het Langeveld wordt een stukje gescheiden riolering gelegd tussen de Oude Daalputstraat en de Daalputstraat.

Als alles vlot verloopt, zal de gemeente in de loop van februari een aannemer kunnen aanduiden. De start van de werken langs de Leuvensebaan zelf is momenteel voorzien in april. Dit zal in eerste instantie gaan over de aanleg van nieuwe nutsleidingen in de bermen.

Aannemers in opdracht van de Watergroep, Fluvius en Proximus zullen nieuwe leidingen leggen en vervolgens alle huisaansluitingen overkoppelen op deze nieuwe leidingen. Deze fase zal verschillende maanden in beslag nemen, vooral omwille van het feit dat de hoofdaanvoerleiding van drinkwater langs de Leuvensebaan loopt en moet vernieuwd worden.

De opbraak van de weg en aanleg van riolering op de Leuvensebaan zullen bijgevolg in het najaar starten, vertrekkend vanaf de dreef (Oude Daalputstraat).

Voorafgaand aan de werken op de Leuvensebaan, gaan vanaf 6 januari zodra het weer het toelaat al een aantal werken in het Langeveld van start. Het gaat daar ook over aanleg van nieuwe nutsleidingen in opdracht van De Watergroep en Fluvius. Het gedeelte in opdracht van de gemeente beperkt zich tot de aanleg van gescheiden riolering tussen de Oude Daalputstraat en de Daalputstraat.