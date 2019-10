Heraanleg dorp Nieuwrode gevierd, binnen enkele weken moet alles af zijn ADPW

14 oktober 2019

16u32 0 Holsbeek Het nieuw aangelegde dorp van Nieuwrode werd onlangs feestelijk ingehuldigd. Binnen afzienbare tijd moet de heraanleg van het dorp ook af zijn. Burgemeester Hans Eyssen (CD&V) is alvast tevreden

“Door de aanleg van veilige fiets- en voetpaden is de verkeersveiligheid spectaculair verhoogd, in het bijzonder voor de schoolgaande jeugd. Kinderen en ouderen kunnen zich nu op een veilige manier door het dorp bewegen. De versleten betonvakken, met hun geluidshinder en trillingen, zijn vervangen door een nieuw wegdek in asfalt, dat de woonkwaliteit in de dorpskern aanzienlijk verhoogt. Alles samen betekent dit een sterke opwaardering van de dorpskern”, vindt Eyssen.

“Met deze heraanleg investeren we meer dan vier miljoen euro in Nieuwrode. Daarvan wordt ruim één miljoen betaald door het Vlaamse gewest, namelijk het grootste stuk van de rioleringskost. Het overgrote deel van de investering, ruim drie miljoen euro, komt uit de gemeentekas”, verduideljkt Eyssen.

Ingroening

“De gezellige inrichting en ingroening van deze plattelandskern ondersteunen wij vanuit de provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse Landmaatschappij graag”, vult gedeputeerde Monique Swinnen aan. De provincie trok 167.000 euro uit voor dit project.

Schepen van Openbare Werken Rudy Janssens (CD&V) geeft aan dat de gemeente de komende jaren nog volop verder gaat investeren in de vernieuwing van wegen en rioleringen in de deelgemeente Nieuwrode. Zeven straten staan op het programma voor een volledige heraanleg: Rodestraat, Hoekje, Losting, Hooghuis, Appelweg, Zandstraat en Kriesberg.