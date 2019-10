Hans Eyssen (CD&V) stelt VITO-kaart in vraag: “Is de vijver van het Kasteel van Horst gebetonneerd? Ik dacht het niet” Bart Mertens

28 oktober 2019

13u54 10 Holsbeek In de media verscheen het voorbije weekend een kaart op basis van gegevens van VITO die de zogenaamde ‘betonwoede’ tussen 1975 en 2014 zou moeten aantonen. De Holsbeekse burgemeester Hans Eyssen (CD&V) betwist niet dat er de voorbije veertig jaar veel werd gebouwd in Vlaanderen maar heeft toch bedenkingen. “Tal van woningen en andere gebouwen die er al heel lang staan, worden weergegeven als ‘nieuwe bebouwing’ van na 1975”, klinkt het kritisch.

Vlaanderen is een zakdoek groot en veel ruimte blijft er niet meer over. De oorzaak laat zich raden: de zogenaamde betonwoede tussen 1975 en 2014. Dat zou eens te meer moeten blijken uit een kaart –gebaseerd op gegevens van VITO- die afgelopen weekend werd gelanceerd in de media. “Dat is tenminste wat men beweert maar wie de kaarten grondig bekijkt, moet vaststellen dat de gegevens niet allemaal kloppen”, laat de Holsbeekse burgemeester Hans Eyssen (CD&V) optekenen. “Tal van woningen en andere gebouwen die er al 50 of 100 jaar staan, worden weergegeven als ‘nieuwe bebouwing’ van na 1975.”

Het is waar dat er de voorbije veertig jaar veel bijgebouwd is in Vlaanderen maar stemmingmakerij op basis van foute gegevens is nooit een goede zaak Burgemeester Hans Eyssen (CD&V)

Hans Eyssen ontdekte heel wat fouten op de kaart voor het grondgebied van Holsbeek en sommigen zijn nogal flagrant. “Zelfs het meer dan 500 jaar oude Kasteel van Horst en het bijhorende Wagenhuis staan op de kaarten als bebouwd tussen 1975 en 1990, met inbegrip van de vijver rond het kasteel. Is de vijver van Horst gebetonneerd? Ik dacht het niet. Op die manier is het natuurlijk niet moeilijk om de mensen te laten schrikken. Het is waar dat er de voorbije veertig jaar veel bijgebouwd is in Vlaanderen maar stemmingmakerij op basis van foute gegevens is nooit een goede zaak”, stelt de Holsbeekse burgemeester.

Koningshoeve

Nadat hij enkele opvallende fouten op de kaart had ontdekt, verdiepte burgemeester Eyssen zich nog meer in de gegevens. Het resultaat? Nog veel meer opvallende fouten en onjuistheden. “Ook het 200 jaar oude kasteel De Bruyn op de Chartreuzenberg werd volgens de kaart gebouwd tussen 1975 en 1990. De ongeveer 120 jaar oude woning achter het kasteel zou dan weer dateren uit de periode tussen 1990 en 2000. Een gelijkaardig verhaal voor de historische Koningshoeve in deelgemeente Kortrijk-Dutsel en voor de Sint-Lambertuskerk in Nieuwrode. Die zijn volgens de kaart ook gebouwd tussen 1990 en 2000.”

Burgemeester Eyssen betreurt de fouten en vreest dat het niet over enkele geïsoleerde gevallen gaat. “Als je de kaart vergelijkt met de situatie op het terrein moet je helaas vaststellen dat talloze woningen die 50, 70 of zelfs 100 jaar oud zijn nog niet op de kaart van 1975 staan en bijgevolg worden ingekleurd staan als ‘nieuwe bebouwing’ van na 1975. Ik spreek dan over woningen in vol woongebied maar ook over meer geïsoleerde woningen. In de gemeente Holsbeek alleen al gaat het over honderden woningen. Voor een gemeente die zo’n vierduizend woningen telt, kan je dat moeilijk als verwaarloosbaar beschouwen. En al zeker niet als je niet anders kan dan vermoeden dat de kaarten allicht niet alleen voor Holsbeek fout zijn maar voor heel Vlaanderen.”