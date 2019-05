Gesloten opvangcentrum nog niet open wegens problemen met brandveiligheid ADPW

24 mei 2019

19u21 0 Holsbeek Zo’n twee weken geleden werd het gesloten opvangcentrum van Holsbeek heropend door minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) en minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Het kon onmiddellijk in gebruik genomen worden, zo klonk het. Niets blijkt minder waar te zijn, want twee weken later is het centrum nog steeds niet open. Er zijn nog een aantal zaken niet in orde qua brandveiligheid. Tot die in orde gebracht zijn, zal het centrum niet openen.

In principe worden in het voormalige Formule 1-hotel in Holsbeek 50 alleenstaande vrouwen opgevangen voor ze gerepatrieerd worden. Die vrouwen komen uit de opvangcentra van Brugge en Steenokkerzeel. Voorlopig is dat echter nog niet aan de orde. Een rapport van de Leuvense brandweer gooit voorlopig roet in het eten. De inrichtingswerken zijn volledig in orde, maar ‘enkele kleine zaken’ blijken nog niet in orde te zijn. De dienst Vreemdelingenzaken staat erop dat die ‘kleine zaken’ eerst in orde gebracht worden. Het is dus nog niet duidelijk wanneer de eerste vrouwen in Holsbeek zullen aankomen.

