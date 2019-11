Germaine, oudste parochiane van Sint-Maurus, viert honderdste verjaardag ADPW

03 november 2019

Germaine Tuijls vierde donderdag haar honderdste verjaardag. Daarmee is ze de oudste parochiane van Sint-Maurus. Een delegatie van de parochie ging de kranige eeuwlinge feliciteren. Germaine Tuijls werd geboren in Holsbeek, aan de Wingeweg op 31 oktober 1919. Ze bleef haar hele leven wonen aan de Wingeweg, tot ze drie jaar geleden verhuisde naar het WZC Sint-Margaretha, dicht bij haar huis. Germaine is de weduwe van Norbert Crabbé. Ze heeft 4 kinderen, 6 kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen.