Gemeente plaatst drie nieuwe schommels ADPW

26 juni 2019

Holsbeek heeft heel wat fijne speelplekjes, verspreid over haar langgerekte grondgebied. Vlak voor de zomer investeert de gemeente nog 7.000 euro in nieuwe schommels voor die speelterreinen.

Bram Van Baelen, schepen van jeugd (CD&V), is tevreden: “We hebben speeltuintjes in de Zagerijwijk in Holsbeek, aan de KLJ in Nieuwrode en achter het gemeentehuis in Kortrijk-Dutsel. Zowel in Nieuwrode als in Kortrijk-Dutsel plaatsen we recent drie schommels bij zodat de kinderen nog meer hun hartje kunnen ophalen. We zien ouders en grootouders vaak afzakken met hun kroost naar dit rustige stukje speeltuin: ideaal voor de zomer. Je pakt je vieruurtje in, gaat al wandelend op verkenning langs onze mooie buurtwegen en je rust uit op een tof speeltuintje.”

Naast de speelterreintjes zijn er natuurlijk ook nog de speelweefselplekken die we inrichten samen met het Regionaal Landschap. Daar hebben kinderen de mogelijkheid om te ravotten in de natuur. Er zijn ook petanquebanen waarop iedereen de ballen kan laten rollen.