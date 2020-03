Gemeente krijgt volledig gebruik over historische pastorie van Kortrijk-Dutsel JSL

17u06 5 Holsbeek De gemeenteraad van Holsbeek keurde het pastorieplan goed, waarin het centraal kerkbestuur en de vijf kerkfabrieken van de gemeente hun visie weergeven op de bestemming van de pastorieën. Ook het bisdom keurde dit pastorieplan al goed.

In het plan wordt bepaald dat de gemeente voor de historische pastorie van Kortrijk-Dutsel de desaffectatie kan aanvragen, waardoor dit gebouw zijn bestemming als pastorie verliest en de gemeente er het volledige gebruik over krijgt. De gemeente zal er voor zorgen dat de kerkfabriek een vergaderlocatie en een ruimte voor haar archief ter beschikking heeft.

Pastorie Kortrijk-Dutsel

Op basis van een voorlopige overeenkomst gebruikt de gemeente de pastorie van Kortrijk-Dutsel al sinds 2006 als leslokaal voor de tekenacademie, en voor vergaderingen en cursussen. Door de desaffectatie zal het gebruik door de gemeente definitief worden. Wanneer volgend schooljaar de tekenacademie verhuist naar de nieuwe lokalen boven de bibliotheek, zal de afdeling Woord van de Leuvense SLAC-academie terecht kunnen in de pastorie.

Bestemming

De 17e eeuwse pastorieën van Holsbeek-Dorp en Sint-Pieters-Rode blijven de bestemming van pastorie behouden. In beide gebouwen moeten nog restauratiewerken gebeuren. De pastorie van Holsbeek-Dorp dient als woonst van de pastoor en voor de vergaderingen en het secretariaat van de parochiefederatie Holsbeek. De pastorie van Sint-Pieters-Rode zal als alternatieve locatie dienen tijdens restauratiewerken aan de pastorie van Holsbeek-Dorp en aan de kerk van Sint-Pieters-Rode. De pastorie van Holsbeek-Plein is, in tegenstelling tot die van Holsbeek-Dorp, Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode, geen eigendom van de gemeente maar van de vzw Parochiale Werken. De historische pastorie van Nieuwrode is al in de jaren ’90 verkocht door de gemeente en is in gebruik als private woonst.