Gemeente Holsbeek neemt nieuwe veegwagen in gebruik KAR

18 juli 2019

14u43 0 Holsbeek De gemeente Holsbeek heeft na vijftien jaar een nieuwe veegwagen in gebruik genomen.

“Voor het reinigen van het wegdek en als alternatieve onkruidbestrijding op en langs de wegen heeft de gemeente Holsbeek een nieuwe Brock veegwagen aangekocht. De gemeente vervangt hiermee hun reeds vijftien jaar oude veegwagen”, zegt waarnemend burgemeester Rudy Janssens (CD&V). “Het voertuig is uitgerust met een onkruidborstel vooraan, een veegunit met twee borstels en walsborstel in het midden, en een zuigunit voor oppervlaktereiniging achteraan. Het geheel is voorzien van een hogedrukreinigingssysteem dat gevoed wordt door waterreservoirs met een totale inhoud van 3.600 liter. De veegwagen is achteraan uitgerust met een zuigtoren waarmee een straatkolk gereinigd kan worden en in de herfstperiode bladeren van het openbaar domein kunnen worden verwijderd.” De investering kadert in de algemene vernieuwing van het voertuigen- en machinepark waarvoor de gemeente in 2019 een budget van meer dan 400.000 euro voorziet.