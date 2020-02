Geert Verdickt van Buurman op 'Holsbeek Sessies’ ADPW

06 februari 2020

18u46 0

In het Buurthuis van Nieuwrode staan in februari en maart twee Nederlandstalige concertavonden op het programma. Dat onder de naam ‘Holsbeek Sessies’.

“In samenwerking met Wesp vzw zet de cultuurdienst een concertprogramma op in het Buurthuis in Nieuwrode. Nog gedurende twee avonden komt de crème de la crème van de Nederlandstalige muziek gewapend met gitaar, zang en veel mooie teksten naar onze gemeente. Voor het eerste seizoen kwamen al langs: Lieven Tavernier en Neeka. In 2020 verwachten we nog Jonas Winterland en Geert Verdickt , van de groep Buurman”, zo klinkt het bij de organisatie.

Jonas Winterland treedt op op donderdag 13 februari om 20 uur. Geert Verdickt doet dat op donderdag 12 maart, eveneens om 20 uur. Tickets kosten 12 euro per concert. Tickets zijn te koop bij de cultuurdienst in het gemeentehuis of online via www.holsbeeksessies.be