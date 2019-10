Gedaan met kamperen aan de schoolpoort: Holsbeekse scholen kiezen voor centraal aanmeldsysteem ADPW

21 oktober 2019

De gemeentelijke en vrije basisscholen van Holsbeek (Het Anker, De Gobbel, de Zilverlinde, Klim-Op en De Plein) stappen gezamenlijk in een centraal aanmeldsysteem. Het centraal aanmeldsysteem wordt verplicht door Vlaanderen en moet onder meer kamperen aan de schoolpoort tegen gaan. De toewijzing van de school gebeurt in eerste plaats op basis van de keuze van mensen. Pas wanneer er meer kinderen aanmelden dan er beschikbare plaatsen zijn in die school, zal worden gekeken naar de afstand van de school tot het domicilieadres van het kind.

“De Holsbeekse scholen hebben genoeg capaciteit om elke Holsbeekse leerling een plaatsje te bieden. Wel hebben alle scholen een maximum van hoeveel leerlingen er in één jaar kunnen inschrijven. Daarom verplicht Vlaanderen ons om de inschrijvingen via een online tool te laten gebeuren. We vinden het belangrijk dat mensen die thuis geen computer of internet hebben, ook bij de schooldirecties of bij de gemeente of het OCMW terecht kunnen om hulp te krijgen bij het aanmelden online”, zegt schepen van onderwijs Bram Van Baelen (CD&V).

Op 8 februari zetten de scholen hun deuren gezamenlijk open zodat ouders en nieuwe leerlingen kennis kunnen komen maken met de school. Het aanmeldsysteem zelf kost om en bij de 4.000 euro en wordt betaald door de gemeente.