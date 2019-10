Fiona is 10.000ste inwoner van Holsbeek en haar cadeau is…’een Holsbeer’ Bart Mertens

26 oktober 2019

15u45 1 Holsbeek Met honderd extra inwoners overschreed de gemeente Holsbeek zopas de kaap van 10.000 inwoners. De jonge Fiona (2) kreeg de eer om de geschiedenis in te gaan als de 10.000ste inwoner. Haar cadeau? Een speciaal ontworpen ‘Holsbeer’.

De gemeente Holsbeek is trots en heeft daar een goede reden voor. De gemeente overschreed zopas de kaap van 10.000 bewoners. Een echte mijlpaal maar wie was nu de 10.000ste in het bevolkingsregister? Burgemeester Hans Eyssen (CD&V) ging op zoek en kwam al snel te weten dat de 2-jarige Fiona de gelukkige was die de geschiedenis ingaat als de 10.000ste inwoner van Holsbeek. Speciaal voor de gelegenheid voorzag de gemeente een bijzonder cadeau.

“Tijdens de ontvangst van de nieuwe inwoners maakte het gemeentebestuur bekend wie voor de mijlpaal heeft gezorgd en die eer is inderdaad weggelegd voor de tweejarige Fiona. Zij werd als 10.000ste ingeschreven in het bevolkingsregister. Rudy Janssens, de ambtenaar van de burgerlijke stand, verraste de familie van Fiona gepast met de unieke ‘Holsbeer’. Fiona kreeg een exclusieve en speciaal voor deze gelegenheid ontworpen teddybeer”, vertelt Hans Eyssen. Uiteraard werden ook de andere nieuwe inwoners niet vergeten. Zij werden getrakteerd op proevertjes uit het Hageland en een Straffe Streek-tombola. Twee van hen gingen bovendien naar huis met een rijkelijk gevulde streekmand.