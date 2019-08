Feeëriek Jazzwood in Chartreuzenbos Bart Mertens

25 augustus 2019

15u00 0 Holsbeek Het Chartreuzenbos was zaterdag al voor de negende keer het feeërieke decor van Jazzwood. Dat festival staat garant voor een muzikale topavond in een betoverend mooie omgeving. De muzikale magie werd dit jaar verzekerd door het Bert Joris Quartet, Kristen Cornwell Trio en Stefan Bracaval QU4RTET.

Al voor het negende jaar op een rij sloegen IGCS -de Intergemeentelijke Culturele Samenwerking tussen Aarschot, Begijnendijk, Holsbeek, Rotselaar en Scherpenheuvel-Zichem- het Agentschap Natuur en Bos en Check4 de handen in elkaar voor Jazzwood. Het recept van Jazzwood is na acht geslaagde edities welbekend: drie hoogstaande optredens in het unieke decor van het Chartreuzenbos. Voor het muzikale programma kan het festival al jaar en dag rekenen op de deskundige smaak van Jan Muës. Hij koos dit jaar voor Bert Joris Quartet, Kristen Cornwell Trio en Stefan Bracaval QU4RTET.

Bert Joris

“Bert Joris behoort tot de meest veelzijdige en getalenteerde jazzmusici in Europa. Als trompettist is zijn geluid even herkenbaar als onvoorspelbaar. Het Bert Joris Quartet bestaat intussen al vijftien jaar en wordt gewaardeerd voor zijn muzikaal meesterschap, positieve energie en speelplezier. Met het Kristen Cornwell Trio konden de bezoekers van Jazzwood zich dan weer verwachten aan een ‘volle lepel muzikaal medicijn’. Het Stefan Bracaval QU4RTET tot slot brengt zijn eigen repertoire, geïnspireerd door de jazztraditie. Bracaval laat zich omringen door muzikanten die zich als een vis in het water voelen bij deze muziek”, aldus de organisatoren. Meer info: www.jazzwood.be