Extra geld voor aankoop van sportvelden op Bruulsite en Holsbeek-Dorp ADPW

05 september 2019

11u14 0

De gemeenteraad van Holsbeek keurde de budgetwijzigingen van de gemeente en het OCMW goed. Die herziening van het budget blijft in Holsbeek in regel beperkt tot een keer per jaar, in september. In de herzieningen wordt rekening gehouden met nieuwe informatie die opgedoken is sinds het opstellen van het budget einde vorig jaar.

“Het gaat over een aantal technische aanpassingen om de komende maanden verder te kunnen werken aan de vele lopende projecten. De nieuwe beleidsaccenten zullen ingeschreven worden in het nieuwe meerjarenplan voor 2020-2025, dat in voorbereiding is en in december wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. In deze budgetwijziging wordt het definitieve resultaat van de rekening 2018 ingeschreven. Alle investeringskredieten die in 2018 nog niet benut waren, worden overgedragen naar dit jaar”, zegt burgemeester Hans Eyssen (CD&V).

“Concreet is er extra budget van 90.000 euro voorzien voor de verdere digitalisering van de gemeentediensten en de scholen (onder andere een nieuw inschrijvingssysteem voor buitenschoolse opvang, speelpleinen en sportkampen, aanpassing van de databekabeling in verschillende gebouwen en verbetering van de WiFi). Voor de inrichting van de verdieping van het bibliotheekgebouw voor de tekenacademie werd 140.000 euro voorzien”, zegt Eyssen. Daarnaast trekt de gemeente 120.000 euro exta uit voor de aankoop van terreinen en inrichting van sportvelden op de site Bruul en de site Holsbeek-Dorp. Tot slot is er 22.000 euro extra budget voorzien voor schoolmeubilair voor de nieuwe klassen van basisschool Het Anker in Nieuwrode.

“Op de exploitatie-uitgaven wordt 68.000 euro aan intresten bespaard doordat de voorziene nieuwe leningen slechts in de tweede helft van dit jaar worden opgenomen. Het financieel evenwicht blijft ruim behouden. De autofinancieringsmarge ligt met 707.349 euro zelfs hoger dan in het initiële budget voorzien. In het OCMW-budget voorziet de raad eveneens 40.000 euro voor investeringen in bekabeling en ICT. 10.000 euro wordt uitgetrokken voor de heraanleg van de groene zone rond het OCMW-gebouw”, aldus Eyssen.