Erwin is nieuwe wijkinspecteur voor Holsbeek-Plein en Holsbeek-dorp

11 juli 2019

12u03

De politiezone Lubbeek heeft inspecteur Erwin Schoolmeesters (56) toegevoegd aan het wijkteam voor de gemeente Holsbeek. “Hij wordt aangesteld als wijkinspecteur voor Holsbeek-Plein en Holsbeek-Dorp vanaf de Nobelberg”, zegt burgemeester Hans Eyssen (CD&V). “Hij wordt ook het aanspreekpunt voor het gesloten terugkeercentrum van asielzoekers in De Vunt.” Erwin Schoolmeesters werkt al een aantal jaren voor de politiezone in het wijkteam Lubbeek. Hij vervangt inspecteur Sophie Vandeweeghde, die een andere functie krijgt in het korps.