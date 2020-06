Einde verhaal voor bakkerij Huts in Holsbeek na 90 jaar: “Nu gaan we eindelijk ‘s nachts slapen” Joris Smets

30 juni 2020

13u55 0 Holsbeek Richard Huts (72) en zijn vrouw Astrid Meynaerts (72) gaan op pensioen en daarmee komt er een einde aan bakkerij Huts in Holsbeek. Dat het een vaste waarde was in Holsbeek staat buiten kijf: in 1930 startte de grootmoeder van Richard de bakkerij en in 1948 nam zijn vader het over. Richard zette het werk verder vanaf 1973 en normaal had zijn zoon de bakkerij in de familie gehouden, maar hij is in september overleden. Het koppel gaat nu genieten van een welverdiend pensioen. “Toch ga ik nog steeds bakken als hobby”, zegt Richard. “Een volkorenbrood of een goeie gâteaux kunnen we niet missen.”

Richard (72) stond al van kinds af aan mee in de bakkerij bij zijn vader waar hij al vroeg de kneepjes van het vak leerde. De grootmoeder van Richard startte de bakerij in 1930 tegenover de kerk van Sint-Pieters-Rode. “Eigenlijk was het een café en voedingswinkel, maar als het winter was dan kon er moeilijk geleverd worden voor de bakkerij”, zegt Richard. “Daarom heeft zij met ingrediënten uit de winkel zelf brood beginnen bakken en zo is de bakkerij gestart. Mijn vader heeft de zaak in 1948 overgenomen en is verhuisd naar de Aarschotsesteenweg in Nieuwrode. In 1973 hebben wij de bakkerij overgenomen en zijn we naar de huidige locatie verhuisd. Normaal ging mijn zoon de bakkerij overnemen, maar hij is in september overleden.”

“Het is heel spijtig dat niemand ze nu overneemt, maar we hebben er ook niet naar gezocht omdat we hier graag willen blijven wonen. Het materiaal verkopen we allemaal, buiten één machine. Ik ga nog steeds bakken als hobby. Een volkorenbrood of een goeie gâteaux dat kunnen we niet missen.”

Pensioen

Van kinds af aan mee aan het werk in de bakkerij en pas op 72-jarige leeftijd op pensioen. Niemand zal ooit kunnen beweren dat Richard geen keiharde werker was. “Het was toch altijd vechten tegen de nachten, dat wende nooit”, vertelt Richard. “Ik begon om 23 uur te bakken en ging slapen iets na de middag. Mijn vrouw en Marleen werkten verder tot sluiting om 18 uur. Onze winkelbediende Marleen werkt hier ook al sinds 1981, zij verdient heel veel lof voor al haar harde werk en jaren trouwe dienst. De bakkerij is nu twee dagen gesloten en ik heb toch al rondgelopen deze nacht.”

“Het is even aanpassen, maar ik denk dat het snel zal wennen en goed doen om eindelijk ‘s nachts te kunnen slapen. Voor de rest gaan we, nu we op pensioen zijn, doen gelijk een ander. Van het leven genieten, fietsen, wandelen en af en toe eens een frisse pint gaan drinken. We gaan de bakkerij missen, maar we zijn overstelpt door bloemen en kaartjes van onze klanten. Ze hebben echt hun best gedaan en we hebben op een mooie manier kunnen afsluiten.”