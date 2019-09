Eerste kunstgrasveld in Holsbeek feestelijk ingehuldigd ADPW

16 september 2019

14u49 0

Voetbalclub VK Holsbeek huldigde zondag officieel hun kunstgrasveld in met een thuiswedstrijd tegen RC Butsel. De aanleg van het kunstgrasveld kadert in het investeringsplan van de gemeente Holsbeek om de recreatiezones voor buitensporten aan te leggen. Hiervoor stelde de gemeente twee ruimtelijke uitvoeringsplannen op: eentje voor de site in Holsbeek-Dorp en eentje voor de site op de Bruul in Kortrijk-Dutsel.

“Met deze aanleg houden we onze belofte om in 2019 het eerste kunstgrasveld aan te leggen. In 2020 komt dan het tweede kunstgrasveld op de site van de Bruul waar KDN United zal gaan spelen”, zegt burgemeester Hans Eyssen (CD&V).

De aanleg van het kunstgrasveld betekent een stevige investering door de gemeente. Schepen van Sport, Bram Van Baelen (eveneens CD&V) voegt toe: “We investeren fors in onze buitenterreinen zodat Holsbeekse jeugdspelers dichtbij huis kunnen blijven voetballen. Dat is voor ons ontzettend belangrijk. De twee clubs hebben trouwens een sterke jeugdwerking, en die willen we als gemeente volop ondersteunen.”

Na het tweede kunstgrasveld op de Bruul zal de gemeente bij beide voetbalterreinen een Finse piste voor joggers aanleggen. Op de site Holsbeek-Dorp voorziet het gemeentebestuur ook ruimte voor andere sporten.