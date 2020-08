Een minuut stilte voor... een omgevallen boom JSL

25 augustus 2020

15u32 0

Aan de Kerkhofdreef in Heverlee is deze nacht een grote boom omgevallen. Niemand raakte gewond, maar de jongeren in de speeltuin waren er het hart van in. Daarom hielden ze deze middag een minuut stilte. De groendienst van Leuven kwam deze namiddag ter plaatse om de boom te verwijderen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.