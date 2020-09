Een derde van de bestuurders te snel in zone 30 op twee uur tijd JSL

15 september 2020

17u25 0 Holsbeek De komende weken doet de politie in de gemeente Holsbeek op verschillende momenten snelheidscontroles in de zones 30 in de dorpskernen. Het voorbije weekend werd op twee uur maar liefst een derde van de voorbijkomende chauffeurs beboet wegens overdreven snelheid.

Zaterdag van 7.25 tot 9.25 uur werd de spits afgebeten in Dorp Nieuwrode. Op twee uur tijd werden 169 voertuigen gecontroleerd. Een derde van de chauffeurs (56) reed te snel en krijgt een boete in de bus. “Snelheid blijft veruit de belangrijkste oorzaak van ongevallen waarbij gewonden vallen”, stelt burgemeester Hans Eyssen. “Ook wie in zijn moderne, goed geïsoleerde wagen niet de indruk heeft snel te rijden, veroorzaakt toch risico’s voor andere weggebruikers en hinder voor omwonenden. Alleen als we ons allemaal aan de snelheidsregels houden, kunnen we het verkeer veilig maken.”

Ook op andere locaties zal de lokale politie de komende weken nog snelheidscontroles voeren.