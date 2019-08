Drie jaar cel voor inbrekersbende KAR

30 augustus 2019

18u00 0 Holsbeek Vier mannen zijn veroordeeld tot 3 jaar cel en 2.400 euro boete voor verschillende diefstallen uit woningen vorig jaar. Drie van hen zitten momenteel in de gevangenis. Een vierde kompaan liet verstek gaan.

Het viertal pleegde in wisselende samenstelling woninginbraken en pogingen daartoe op Belgisch grondgebied. Ze sloegen onder meer toe in Holsbeek, waar ze met 300 euro cash en juwelen aan de haal gingen. In Aarschot bleef het vorig jaar op 25 oktober slechts bij een poging. In Malmedy, Waterloo en Harelbeke waren ze telkens succesvol. Het gaat om vier mannen van buitenlandse origine. Volgens de rechter maakten de vier deel uit van een vereniging om de feiten te plegen. Getuige daarvan het veelvuldig onder elkaar communiceren, het telkens gebruiken van dezelfde auto en de focus op waardevolle voorwerpen. Via gsm-verkeer en DNA- en bloedonderzoek werd de wijze van handelen van de vier in beeld gebracht. De geldboete is net als de celstraf effectief. Aan de slachtoffers moeten ze zo’n 16.000 euro schadevergoeding.