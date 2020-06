Derde ongeluk op paar dagen tijd op ‘levensgevaarlijke asfaltweg’: bestuurder verliest controle over het stuur Joris Smets

18 juni 2020

17u39 5 Holsbeek Op de Rijksweg in Nieuwrode is deze avond opnieuw een ongeluk gebeurd. Na regenval is een bestuurder beginnen schuiven toen hij begon te remmen en reed zo op zijn voorligger in. Het is de derde ongeval op een paar dagen tijd: in de nacht van zondag op maandag kwam de Op de Rijksweg in Nieuwrode is deze avond opnieuw een ongeluk gebeurd. Na regenval is een bestuurder beginnen schuiven toen hij begon te remmen en reed zo op zijn voorligger in. Het is de derde ongeval op een paar dagen tijd: in de nacht van zondag op maandag kwam de 26-jarige Christophe uit Holsbeek om het leven en gisteren gebeurde er opnieuw een ongeval . Het Agentschap Wegen en Verkeer vermoedt dat de aannemer geen begrinding heeft uitgevoerd op de nieuwe asfaltlaag, waardoor die veel minder stroef is en extreem glad wordt bij regenweer.

Opnieuw is het prijs op de Rijksweg in Nieuwrode. Een ooggetuige zag het ongeval gebeuren: “Het was al zo’n 10 minuten aan het regenen. De bestuurder van de auto moest remmen voor de lichten en begon te schuiven. Hij reed in op zijn voorligger. Gelukkig bleef het enkel bij blikschade, maar het wegdek was opnieuw zeer glad door de regen.”

Buurtbewoners kaartten het probleem van de ‘levensgevaarlijke asfaltweg’ eind april al aan bij het Agentschap Wegen en Verkeer. In mails kregen zij de reactie dat “de asfaltstroken eerst moesten worden ingereden.” Nu blijkt dat de aannemer geen begrinding op de nieuwe asfaltstroken heeft uitgevoerd, wat de extreme gladheid van het wegdek, zeker bij regenweer, kan verklaren.

Agentschap Wegen en Verkeer

Agentschap Wegen en Verkeer liet gisteren in een reactie weten dat ze momenteel aan het bekijken wat nodig is: “De eerste vaststellingen op het terrein wijzen erop dat de aannemer bij het aanbrengen van het gietasfalt geen ‘begrinding’ heeft uitgevoerd”, klinkt het. “Dit is fijne steenslag over het asfalt uitstrooien en inwalsen. Het wordt normaal gedaan bij herstellingen van gietasfalt om het wegdek stroever te maken en dat stond ook in de opdracht van de aannemer.”

Eerder vandaag zette Theo Francken (N-VA) nog druk op het Agentschap Wegen en Verkeer om deze nieuwe asfaltstroken te herstellen. Ze verzekerden hem dat de herstelling van de asfaltstroken ‘absolute topprioriteit is.”