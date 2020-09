De Klim-Op in Holsbeek verwelkomt leerlingen op kleurrijke manier JSL

01 september 2020

14u52 6 Holsbeek Op de eerste schooldag liepen de klaslokalen in de v rije basisschool Klim-Op in Holsbeek ook weer vol. De kinderen werden op een originele manier verwelkomd aan de schoolpoort.

Op één ziek kindje na waren alle leerlingen van Vrije Basisschool Klim-Op in Holsbeek op de 1-septemberafspraak. “Alles is heel vlot verlopen tijdens de eerste schooldag”, zegt juf Lucia. “Alle kinderen zijn gekomen in de kleur van hun klas. Zo was de eerste kleuterklas versierd in het thema ‘geel’ en moesten de kindjes van die klas allemaal in een geel kledingstuk of accessoire naar school komen. Omwille van corona en alle maatregelen die daarbij komen kijken konden we niet heel veel doen voor 1 september, maar dit vonden alle kinderen heel leuk en gaf de eerste schooldag toch iets extra.”