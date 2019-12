David Roelands nieuwe voorzitter Open Vld Holsbeek ADPW

09 december 2019

20u12 0

De Holsbeekse afdeling van Open Vld heeft haar nieuw bestuur voorgesteld. Met volstrekte meerderheid werd er gekozen voor David Roelands als nieuwe voorzitter. David woont met zijn gezin in Nieuwrode en is reeds actief sinds 2018 voor Open Vld Holsbeek .

“Door het project van de voetbalsite aan De Bruul ben ik in de politiek gestapt. Naderhand zijn er andere projecten bijgekomen waar ik me kon in vinden, waar we met deze mooie groep toekomstgericht aan kunnen werken.Sinds januari 2019 maken we deel uit van het beleid. Langs deze weg kan Open Vld Holsbeek mee werken aan een bruisend Holsbeek”, meent Roelands.