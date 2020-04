Crematorium in Holsbeek beleeft drukste periode ooit: “Onze gang en frigo staan helemaal vol met kisten, het is mentaal heel zwaar” Joris Smets

17 april 2020

16u27 16 Holsbeek In coronatijden beleeft crematorium Hofheide in Holsbeek haar drukste periode ooit. Vorig jaar zijn er in de maand april 350 crematies gebeurd, nu zullen dat er maar liefst 550 zijn. Er wordt met man en macht van half 5 ‘s ochtends tot 17 uur ‘s avonds gewerkt in moeilijke omstandigheden. Dat er de voorbije twee weken iets soepeler met de maatregelen is omgegaan, ziet directeur Jacques Roggen met lede ogen aan.“Volg alstublieft de maatregelen zo goed mogelijk op”, zegt hij. “Dit is mentaal heel zwaar voor ons personeel.”

Voor het crematorium in Holsbeek werken 28 van de 30 gemeenten uit het arrondissement Leuven samen, ook de provincie Vlaams-Brabant is erbij betrokken. Directeur Jacques Rogge beleeft, sinds de opstart in 2013, de drukste periode ooit in het crematorium. “Het is extreem druk”, zegt Roggen. “In maart hadden we nog een 80 à 90 crematies per week, momenteel zijn dat er rond de 130 per week. Zelfs op paasmaandag hebben we hard gewerkt en momenteel is alles gereserveerd tot volgende week woensdag. Dit is nog nooit gebeurd en ik vrees dat dit nog een tijd zal duren.”

Cijfers

Het zijn heel opvallende cijfers. “Vorig jaar hadden we 350 crematies in de maand april, nu zullen dat er 550 zijn”, stelt Roggen. “Gelukkig hebben we een heel goed team dat hier elke dag het beste van zichzelf geeft. Ik hoop dat ze het volhouden en nog belangrijker, gezond blijven. Wij proberen ook respect te hebben voor de installaties en onszelf een limiet op te leggen. Onze gang en frigo staan helemaal vol met kisten en dat is een heel lange gang. Dat weegt elke keer mentaal zwaar als je ‘s ochtends toekomt. In de maand mei zou er normaal een hele oven vernieuwd worden, maar dit gaan we nu uitstellen om de vraag voor crematie aan te kunnen.”

In de paasvakantie en met het goede weer is men iets soepeler beginnen omgaan met de maatregelen en ik ben bang dat we de gevolgen daarvan over een paar weken gaan zien Jacques Roggen

Plechtigheden

Sinds deze week is het crematorium gestart met plechtigheden live te streamen. Daar is veel familie heel dankbaar voor. “Toch vind ik het heel frustrerend dat we nabestaanden niet kunnen geven waar ze recht op hebben”, zucht Roggen. “Er mogen maar vijftien personen bij de plechtigheid aanwezig zijn en er moet rekening worden gehouden met social distancing. Uiteraard heel begrijpelijk, maar de familie is er heel bedroefd om. Net als wij. Via livesteaming proberen we nu kwaliteitsvolle plechtigheden te organiseren, om op deze manier tegemoet te komen aan hun verdriet.”

Maatregelen

“Ik wil bij deze nog eens een oproep doen: hou je alstublieft aan de maatregelen opgelegd door de overheid”, zegt Roggen. “Het is zo belangrijk, er sterven zoveel mensen. In de paasvakantie en met het goede weer is men iets soepeler beginnen omgaan met de maatregelen en ik ben bang dat we de gevolgen daarvan over een paar weken gaan zien.”