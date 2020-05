Crematorium Holsbeek schenkt 28.000 euro aan

15 mei 2020

10u46 0 Holsbeek Crematorium Hofheide in Holsbeek deed donderdag een gulle schenking aan het Rega Instituut van de KU Leuven. Marc van Ranst mocht de financiële gift van 28.000 euro in ontvangst nemen voor het onderzoek naar COVID-19.

Voor het crematorium in Holsbeek werken 28 van de 30 gemeenten uit het arrondissement Leuven samen, en ook de provincie Vlaams-Brabant is erbij betrokken. Tijdens de voorbije periode is het personeel van het crematorium in moeilijke omstandigheden blijven werken om rouwende families de kans te geven om op een waardige manier afscheid te nemen. “Het personeel van het crematorium Hofheide in Holsbeek zal de impact van de coronaperiode nooit vergeten. Het hallucinante beeld van een gang vol met kisten staat voorgoed op hun netvlies gebrand”, vertelt directeur Jacques Roggen.

Elke gemeente die deel uitmaakt van crematorium Hofheide mag jaarlijks een goed doel op hun grondgebied aanduiden, waarvoor ze 1.000 euro krijgen. “Dit jaar hebben we besloten het geld niet op te splitsen en het volledige bedrag aan het Rega Instituut van de KU Leuven te schenken”, zegt Ann Schevenels, voorzitter van het crematorium Hofheide in Holsbeek. “Het bedrag komt van edele metalen. Dit zijn voorwerpen zoals protheses en pacemakers die tijdens de crematie niet verbranden. Een Nederlandse firma komt die metalen ophalen en daar krijgen wij een bedrag voor. Het geld dat we op die manier binnenkrijgen, schenken we normaal aan verschillende goede doelen. Dit jaar gaat het integraal naar het team van Marc van Ranst. Het onderzoek naar COVID-19 vergt veel middelen en Marc Van Ranst was heel tevreden met de financiële gift. We zijn blij dat wij op deze manier ons steentje kunnen bijdragen.”