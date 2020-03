Chris Dusauchoit over samenleven met huisdieren in quarantaine: “Ze houden mij mentaal gezonder dan al de rest kan doen” Joris Smets

26 maart 2020

11u36 0 Holsbeek In tijden van corona en quarantaine merken ongetwijfeld ook huisdieren dat er iets aan de hand is. Een uitgebreide speelsessie met de kat en een extra lange wandeling met de hond staan steevast op de dagelijkse planning bij veel baasjes. Geweldig voor zowel u, als de speelse kat op uw schoot en uw trouwe viervoeter die bij het ontbijt al vol verwachtingen in je ogen kijkt, toch? Chris Dusauchoit, Vlaanderen’s bekendste dierenvriend, legt uit dat dit voor baasjes en hun huisdieren mooie tijden kunnen zijn, maar dat er toch enkele zaken zijn waar u op moet letten.

Nu we allemaal zoveel mogelijk is ons kot blijven, krijgen huisdieren extra veel aandacht van hun baasjes. Een frisse neus halen is ook belangrijk, dus dagelijks een lange wandeling doen met de hond kan een van de leukste bezigheden zijn in tijden van corona. Ook zij zullen hier ongetwijfeld van genieten.

Structuur

Dierenvriend Chris Dusauchoit ziet het graag gebeuren, maar geeft toch enkele tips mee waar u op moet letten. “Een lange wandeling met de hond doen is natuurlijk altijd goed”, zegt Chris. “Voor honden is dat veel meer dan enkel het gebruiken van de spieren. Het is ook een mentale stimulans en ideaal om contact te zoeken met andere honden. Toch zijn honden, zoals als katten, echte gewoontedieren. Het is belangrijk om de structuur van de huisdieren te respecteren. Ze zijn nogal conservatief en staan op hun vaste tijdstippen. Voor hen is het belangrijk dat je daar rekening mee houdt en zoveel mogelijk hetzelfde schema aanhoudt als voorheen. Dat de baasjes veel meer thuis zijn en extra aandacht geven zullen sommige honden ongetwijfeld appreciëren, anderen iets minder. Geen enkele hond is hetzelfde en soms hebben zelfs zij nood aan ‘me-time’. Het is dus belangrijk om ook hen voldoende rust te gunnen.”

Puzzels

“Het is ook wel een goed moment om met zowel honden als katten slim bezig te zijn”, vertelt Chris. “Thuis kan je dat op een gemakkelijke manier doen. Een goed idee is om voedsel te verstoppen in huis. Op die manier moeten je huisdieren moeite doen voor het eten en worden ze mentaal gestimuleerd. Er zijn voor honden en katten ook allerhande voedselpuzzels te koop. Je kan ze zelf natuurlijk ook gemakkelijk in elkaar knutselen. Met al die lege wc-rollen bijvoorbeeld.”

Oproep

Wandelen is de hobby van het moment en ook Chris begeeft zich vaak in de natuur met zijn trouwe viervoeters. “Mijn twee honden houden mij mentaal gezonder dan al de rest kan doen”, zegt Chris. “Het is momenteel zo stil en rustig buiten, geen vliegtuigen of auto’s. Je hoort de vogels fluiten. Ik wil ook graag een oproep doen om dierenasielen een hart onder de riem te steken. Zij blijven open in deze crisis, maar zien de hulp van veel vrijwilligers wegvallen omdat ze niet meer durven komen. Als je niets om handen hebt dan kan je altijd contact opnemen met een dierenasiel in de buurt om hen te gaan helpen. Veel gemeenten, zoals Leuven en Holsbeek, hebben ook een openbare hulppagina. Daar kunnen mensen zich aanbieden om vrijwillig met de hond te gaan wandelen van iemand die het moeilijk heeft. Een unieke gelegenheid om iemand anders te helpen en zelf een fijne dag met een hond te beleven.”