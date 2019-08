Chris Dusauchoit haalt slag thuis: buur voor rechter na geurhinder en bijhorende vliegenplaag Kim Aerts

12 augustus 2019

17u58 14 Holsbeek Televisiefiguur Chris Dusauchoit heeft zijn slag thuisgehaald in de strijd tegen een naburige veehouder die de bron was van een vliegenplaag vorige zomer. Dusauchoit diende meermaals klacht in voor de geurhinder en het afval dat het landbouwbedrijf in Sint-Pieters-Rode veroorzaakte. De landbouwer moet zich in december voor de rechter verantwoorden.

De gemeente Holsbeek verplichtte veehouder Theo Schrevens vorig jaar in juni nog om zijn landbouwbedrijf in Peerse te laten reinigen door een gespecialiseerde firma, omdat de stank niet meer te harden was. De kosten van 30.000 euro waren voor Schrevens. Maar daarmee was de kous niet af. “Blijkbaar vindt het openbaar ministerie het zwaarwichtig genoeg om hem te vervolgen. Bij de vorige eigenaar hadden we nooit last van afval, stank en die bijhorende vliegen. Deze week heb ik nog twee zakken met groene vleesvliegen gevangen”, reageert een tevreden Dusauchoit. De landbouwer moet zich op 16 december samen met Gildan bvba en Sobivet nv verantwoorden in de Leuvense correctionele rechtbank voor het niet naleven van de door de rechter opgelegde regels en omdat hij niet voor alles de juiste vergunning had. “Ik heb het dossier nog niet kunnen inkijken, dus ik weet nog niet precies over wat het gaat”, zegt Schrevens. “Ik heb dan ook bijna elke week een klacht aan mijn been. Chris is een pitbull, die laat mij niet los. Maar ik laat hem doen, ik doe gewoon mijn werk. Dat het vorig jaar niet allemaal in orde was, geef ik wel toe. Maar ik ga er mijn slaap niet voor laten”, aldus Schrevens. Naast Dusauchoit zijn er in de zaak nog drie benadeelden.