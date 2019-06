Chalet in Zandstraat vat vuur EDLL

23 juni 2019

10u50 2

In de Zandstraat in Nieuwrode heeft een chalet vuur gevat. De brandweer van Aarschot kreeg gisterenavond omstreeks 22u15 een oproep binnen van omwonenden die het vuur opmerkten. Rond middernacht was het vuur onder controle. De eigenares van de chalet kwam pas later ter plaatse. Op het moment van de feiten was er niemand aanwezig in de woning. Hoe de brand ontstaan is, is nog onduidelijk.