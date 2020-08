CD&V Holsbeek schenkt 1.800 euro zitpenningen aan zwakkere gezinnen voor computermateriaal JSL

25 augustus 2020

14u15 0 Holsbeek Maandag overhandigden enkele raadsleden van CD&V Holsbeek een cheque van 1.800 euro aan Kaat Beerts, diensthoofd Welzijn en Samenleven. In vele gezinnen bleven er, ondanks de inspanningen van alle Holsbeekse scholen, tekorten aan computermateriaal. De raadsleden besloten de zitpenningen van de digitale gemeenteraden van april en mei tijdens de coronalockdown hiervoor te schenken.

“Dagelijks word ik in mijn werk als kinderpsychiater geconfronteerd met hoe de coronacrisis inhakt op het welzijn van kinderen (en volwassenen)”, vertelt gemeenteraadsvoorzitter Ann Spaepen. “Vooral de meest kwetsbaren worden nog meer dan anders geraakt. Ik herinner mij heel goed de getuigenis van Dylan in Karrewiet, de jongen die vertelde over de armoede in zijn gezin, armoede die nog schrijnender werd door de crisis. Dit zette mij aan het denken. Zouden we toch niet iets kunnen doen om in Holsbeek ook die gezinnen te helpen? Snel waren mijn collega’s raadsleden bereid om de vergoeding die we kregen voor onze digitale gemeenteraden en vergaderingen van het bijzonder comité aan het OCMW te schenken. Ook de burgemeester en schepenen doen mee en schenken een zelfde bedrag.”

PC’s

“Er blijft nog steeds een digitale kloof tussen gezinnen bestaan”, zegt Kaat Beerts. “Vooral in grote gezinnen is er een tekort aan pc’s. Met deze schenking kunnen we enkele pc’s aankopen voor de kinderen in deze gezinnen. Zo kunnen zij allemaal comfortabel hun lessen voorbereiden, huiswerk maken of bij een volgende lockdown (laten we hopen dat die er niet meer komt!) de digitale lessen volgen. Deze pc’s zouden we via een bruikleencontract ter beschikking stellen. “

Leen Minnen, Marc Van Looy en Erik Boon, leden van het bijzonder comité, voegen toe: “We zijn heel blij dat we op deze manier deze zwakkere gezinnen kunnen helpen om in onze digitale maatschappij helemaal mee te kunnen!”.