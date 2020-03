Café Den Uitweg breidt uit naar broodjeszaak én brasserie Joris Smets

02 maart 2020

16u59 0 Holsbeek Julie Hendrickx (27) is een gelukkige vrouw. Vier jaar nadat ze haar eigen Café Den Uitweg opende in Kortrijk-Dutsel breidt ze die nu uit naar een broodjeszaak en een brasserie.

Grote verandering op stapel voor een gelukkig koppel in Holsbeek: Julie Hendrickx is niet alleen in blijde verwachting, sinds vandaag is ze samen met haar verloofde Kevin Verstrepen (38) eigenaar van een café, broodjeszaak en brasserie. Iedereen is nog steeds welkom in Den Uitweg voor zijn vertrouwde koffie of verfrissingen, maar nu ook voor een broodje of een warme maaltijd.

“Elke dag bieden we een andere warme maaltijd aan zoals vandaag Indische gehaktballetjes, zo zorgen we voor variatie”, zegt Julie. “We hebben nu ook een vaste kaart met daarop soep, lasagne en nog meer. Zowel hier eten als meenemen is mogelijk”.

Het café is van maandag tot zaterdag open, van 7u ‘s ochtends tot zeker 1u ‘s nachts. Broodjes zijn er elke weekdag tot 17u en warme maaltijden tot 21u ‘s avonds.