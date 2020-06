Bushokje Attenhovendreef beklad met graffiti JSL

18 juni 2020

16u08 0

Het bushokje van de Lijn in de Attenhovendreef in Holsbeek is voorbije nacht beklad met graffiti. De daders gingen aan de slag met zwarte spuitbussen om heel het bushokje, en de vuilbak die ernaast staat, te vandaliseren. De lokale politie is momenteel nog geen daders op het spoor.