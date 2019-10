Burgemeester Eyssen: “Vijf keer meer geld voor Antwerpenaar dan voor Holsbekenaar? Dat kan niet” ADPW

23 oktober 2019

15u46 0

Holsbeeks burgemeester Hans Eyssen (CD&V) trekt aan de alarmbel na de verdeling van het geld voor steden en gemeenten.

“Dat de nieuwe Vlaamse regering meer geld uittrekt voor steden en gemeenten is een goede zaak, en ook maar logisch gezien Vlaanderen al jaren bezig is om taken door te schuiven naar het lokale niveau. De verdeling is een ander paar mouwen. In de startnota-De Wever was de bedoeling van N-VA al duidelijk: zoveel mogelijk geld naar Antwerpen sluizen. Het voorstel dat nu voorligt, weerspiegelt nog altijd de voorkeur van de grootste partij in de regering: de gemiddelde Antwerpenaar krijgt vijf keer zoveel geld als de gemiddelde Holsbekenaar, of een bewoner van een andere buitengemeente of kleine stad”, zegt Eyssen.

Omgerekend krijgt elke Antwerpenaar 199,09 euro per inwoner, waar de Holsbekenaar 40,68 euro per inwoner krijgt. “Bizar hoe Vlaamse politici er in slagen miljoenen Vlamingen in het buitengebied steeds zwaarder te discrimineren”, vindt Eyssen. Opmerkelijk, aangezien diens partij eveneens meewerkte aan dit voorstel.

