Burcht van de Rode Ridder wordt gerestaureerd: 500 jaar oude torenspits van Kasteel van Horst gehaald Joris Smets

06 oktober 2020

16u35 4 Holsbeek Dinsdagvoormiddag is de 500 jaar oude torenspits van het Kasteel van Horst naar beneden gehaald. De restauratiewerken van het monument startten in juni met de aanleg van een dam rond het kasteel en nu gebeurde deze tweede belangrijke stap in het restauratieproces onder veel belangstelling. Volgende maand beginnen de vooronderzoeken en het volledige restauratieproces zal nog een zestal jaar in beslag nemen. Tegen 2024 gaat het kasteel gedeeltelijk open voor publiek.

Het Kasteel van Horst dateert uit de 15de eeuw en is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters in het Hageland. In januari 2017 stortte een deel van de muur van Het Kasteel van Horst in. Dat toonde aan dat restauratiewerken dringend nodig waren en die zijn de voorbije zomer opnieuw opgestart. 15 juni werd er een dam aangelegd en vandaag is de instabiele torenspits bovenop de beroemde donjon verwijderd om schade te voorkomen. Die wordt nu twee jaar lang tentoongesteld op een platform in de kasteelvijver. Na die periode komen de nodige middelen vrij om de torenspits te restaureren. Een kleine nieuwe spits zal de donjon afdekken en in de loop van 2024 wordt de donjon volledig gerestaureerd en de torenspits teruggeplaatst.

Het restauratieproces zal ervoor zorgen dat we terug kunnen uitpakken met deze belangrijke toeristische trekpleister Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele

Toeristische trekpleister

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) trok zijn werkschoenen aan en ging mee naar boven tot aan de torenspits. “De restauratie van dit monument is heel belangrijk”, stelt hij. “De thuishaven van de Rode Ridder is een beeld waarmee we zijn opgegroeid en dit moeten we koesteren. Het restauratieproces zal ervoor zorgen dat we terug kunnen uitpakken met deze belangrijke toeristische trekpleister. Het Kasteel van Horst is ook erkend als open erfgoed zodat de ontwikkelingen als inspiratie kunnen dienen voor andere erfgoedsites. Ik hoop dat er zo een sneeuwbaleffect kan ontstaan naar een nog meer kwalitatieve erfgoedbeleving in Vlaanderen. Het kasteel getuigt van bouwtradities en adellijke wooncultuur van de late middeleeuwen tot de renaissance. Het toont zowel middeleeuwse verdedigingsarchitectuur als een zeventiende-eeuwse adellijke zomerresidentie. Het maakt deel uit van onze Vlaamse identiteit. Daarom is het belangrijk dat we er respectvol mee omgaan en zorgen dat we het kunnen doorgeven aan de toekomstige generaties.”

(lees verder onder de foto)

Restauratieproces

Het restauratieproces van Het Kasteel van Horst zal wel nog een tijd duren. Zowel het bouwen van de dam rond het kasteel als de afname van de torenspits waren belangrijke stappen, maar volgende maand beginnen pas de vooronderzoeken om het monument in ere te herstellen. De effectieve restauratiewerken starten in november 2021. In eerste instantie gaat het om de restauratie en consolidatie van de toegangsbrug met toegangspoort. Daarnaast wordt de iconische donjon van Kasteel van Horst aangepakt. De restauratie omvat de nodige stabiliteitswerken, de restauratie van de buitengevels en van de gewelfschilderingen in de toren. Binnen deze fase worden ook de kapel, het trappenhuis en de kaaimuur onder handen genomen. De afronding van deze restauratiefase is voorzien in december 2024. Dan zal het kasteel opnieuw gedeeltelijk toegankelijk zijn voor publiek.

In november 2022 start de restauratie van de noordvleugel. Deze worden vermoedelijk afgerond in december 2025. In de laatste fase van het restauratieproces, die aanvangt vanaf november 2023, worden de interieurs van de noordvleugel van het Kasteel van Horst en het binnenhof onder handen genomen. In december 2026 wordt het kasteel opnieuw volledig opengesteld voor een breed publiek.